Giornata infernale sulle strade messinesi; incidente autonomo a Torrenova. Ferito conducente

Una domenica infernale quella di oggi sulle strade dell’hinterland tirrenico-nebroideo. Dopo il gravissimo incidente avvenuto intorno a mezzogiorno a Sant’Agata di Militello, un altro sinistro, questa volta autonomo, si è verificato intorno alle 14 sulla SS 113 nel comune di Torrenova.

Poco prima del rifornimento di benzina Q8 una Fiat Punto avrebbe sbandato, andando a sbattere contro il guardrail a pochi metri da un immobile situato a bordo strada, finendo poi di traverso sulla carreggiata. Il boato dell’urto è stato avvertito dai residenti della zona, che sono accorsi sul posto. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti in ambulanza e condotto in ospedale. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello per le cure del caso.

Il tratto è stato temporaneamente chiuso al passaggio dei veicoli fino all’incrocio con la via Maurizio Gorgone, per consentire la rimozione del mezzo e dei detriti.