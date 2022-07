Un venerdì sera all’insegna del buon cibo, della musica e della ripartenza.

SI è tenuta a Capo d’Orlando in via XVII Settembre la seconda edizione “Capo on the street”, food, drink e music festival.

Centinaia le persone presenti, con la città orlandina che si è fatta trovare pronta al grande afflusso di turisti in questo primo mese estivo.