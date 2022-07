Sant’Agata Militello, cade con monopattino e batte la testa. 40enne in coma

Un incidente autonomo, una rovinosa caduta con un monopattino elettrico, avvenuta in via Telegrafo, poco prima della sede INPS, è costata cara ad un 40enne di Sant’Agata di Militello.

L’incidente la cui dinamica è da chiarire, è avvenuto intorno alle 19:30. Pare che l’uomo, che avrebbe perso autonomamente il controllo del monopattino e sarebbe caduto a terra, abbia battuto violentemente la testa e riportato diversi traumi ad altre parti del corpo. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito, prestando le prime cure. Le condizioni del 40enne sarebbero apparse subito serie. Poi la corsa al pronto soccorso del nosocomio santagatese, dove l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso. Il 40enne da quanto appreso avrebbe riportato un grave trauma cranico, sarebbe in coma e sarebbe stato trasferito in un centro specializzato in rianimazione.

Notizia in aggiornamento.