Capo d’Orlando – Terreni incolti, anche dove si è propagato l’incendio. Decine di verbali elevati dalla Polizia Locale

Decine di verbali sono stati elevati dalla Polizia Locale di Capo d’Orlando in questi giorni, ai proprietari di terreni incolti.

Tra questi anche alcuni proprietari di terreni nei pressi dei luoghi in cui si è propagato l’incendio che ha colpito Capo d’Orlando nella notte tra il 19 e 20 Luglio.

Le multe sono scattate per la violazione all’ordinanza Sindacale n. 56 del 12 Maggio 2022, che obbligava i proprietari dei fondi agricoli alla pulizia entro il 15 Giugno 2022 e il divieto assoluto di accendere fuochi e bruciare sterpaglie dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2022.

Le sanzioni, per chi non ottempera ai propri doveri, vanno da 51€ a 258€ e da 1.932€ fino a 10.329€.

Encomiabile, come sempre, il lavoro degli uomini della Polizia Locale di Capo d’Orlando, ridotto a 10 unità e che in questo periodo, con tutti i distinguo del caso, può contare al massimo su 6-7 unità per affrontare tante esigenze in un territorio così vasto.