Capo d’Orlando – Sequestrati ombrelloni e sdraio “segnaposto” sul litorale

Controlli a tappeto dalle 7 di questa mattina sul litorale di Capo d’Orlando.

Il personale della polizia locale, composto dall’Ispettore Capo Giacomo campisi e dall’agente Leone Orifici, congiuntamente con William Bruno, dell’ufficio locale marittimo, hanno effettuato un intervento di rimozione di ombrelloni, sedie a sdraio e quant’altro lasciati incustoditi sulla spiaggia di Capo d’Orlando.

Sequestrati decine di ombrelloni “segnaposto”, nel tratto di spiaggia che va dal Borgo di San Gregorio fino alla fine del lungomare Ligabue.

L’attività sinergica posta in essere nella mattina di oggi tra la polizia locale di Capo d’Orlando e dall’ufficio locale marittimo continuerà nelle prossime settimane, al fine di reprimere la cattiva abitudine di molti turisti che lasciano gli ombrelloni in spiaggia, al fine di riservarsi un posto per il giorno successivo.