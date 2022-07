Un tragico pomeriggio a Milazzo, dove, poco dopo le 16, un trentenne ha perso la vita a causa di un incidente stradale sul lungomare di Ponente.

Il giovane centauro, Antonio Leto 32 anni milazzese, era in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. A quanto sembra, l’impatto è stato violentissimo e il giovane è morto sul colpo.

Sul posto i Carabinieri, per tutti i rilievi del caso.