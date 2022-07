Librizzi: domani consiglio comunale, presentata istanza per verificare la regolarità dei pagamenti su tasse e imposte comunali fino al 2022

Saranno ad altissima tensione le prossime sedute del consiglio comunale di Librizzi.

Già si è in attesa che il Tar di Catania indichi la data per discutere i due ricorsi elettorali, presentati, il primo, da otto cittadini ed il secondo, dall’ex candidato a sindaco Nunzio Scaglione. Basta solo questo perchè sul territorio comunale sussistano temperature ben più calde di quelle previste in questi giorni dal barometro.

Ma c’è di più nel brevissimo periodo, visto che domani, alle ore 17.30, si celebra il secondo consiglio comunale del nuovo corso amministrativo. In discussione, tra gli altri, i primi due punti per dibattere su situazioni di incompatibilità di alcuni consiglieri comunali.

In questa sede si inserisce l’istanza presentata il 15 luglio scorso dal consigliere di “Librizzi Rinasce” Marzia Caporlingua, che fa parte del gruppo a sostegno dell’ex candidato a sindaco Francesco Tricoli, consigliere dichiarato incandidabile.

Nella premessa è stato evidenziato come per alcuni consiglieri non fossero sussistenti situazioni di morosità sino al 2016 riguardo al pagamento della Tari e dell’acquedotto; una verifica che il consigliere Caporlingua ha considerato anomala, perchè dovrebbe essere effettuata fino all’anno in corso e non solo fino al 2016.

Da qui ritiene che la regolarità dei consiglieri eletti debba essere verificata ed accertata fino ad oggi riguardo a tutte le imposte e tasse comunali e per questo si richiede l’applicazione delle leggi vigenti in materia di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali e l’immediata esclusione di quelli non in regola con i pagamenti di tutte le tasse ed imposte comunali.

Infine il consigliere Caporlingua ha richiesto il rilascio di tutta la documentazione con largo anticipo prima della seduta di consiglio, che, lo ricordiamo, è fissato per domani, per esaminare il carteggio e tutte le circostanze, in modo da esprimere una votazione in consiglio supportata da elementi oggettivi, certi ed incontrovertibili.