Asp 5 Messina, contratti non prorogati ad operatori Covid. Il commissario Firenze non condivide

Mentre la struttura commissariale per il covid di Messina lancia la campagna vaccinale per somministrare la quarta dose vaccinale agli over 60, in previsione di un nuovo picco pandemico in autunno da contrastare, l’Asp di Messina non ha rinnovato i contratti scaduti per alcune categorie professionali dell’area covid, psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali, scatenando la reazione di sindacati e mondo della politica, a fronte di un’emergenza pandemica tutt’altro che finita.

Il commissario straordinario per il Covid, Alberto Firenze, a Capo d’Orlando oggi per visitare la nuova sede dell’hub vaccinale di via Fontana, così commenta la decisione dell’Asp 5 sui tagli al personale