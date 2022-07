Santo Stefano Camastra, tariffe Tari e nomine assessori designati: l’attacco della minoranza

Il gruppo di minoranza del consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra, con una nota esprime disappunto per l’aumento delle tariffe Tari approvate dal consiglio comunale. Di seguito la nota

”Il Consiglio Comunale si è riunito ieri sera alle ore 18.00. Con gli 8 voti dei Consiglieri di Maggioranza del Gruppo “S.Stefano nel Cuore” è stato approvato il Piano TARI (rifiuti) che contiene un aumento di 100.000 euro.

Il Gruppo “Noi per S.Stefano” composto dai Consiglieri Re, Lucifaro, Pezzicara e Regalbuto ha votato contro il piano TARI.

Riteniamo insostenibile per i cittadini un ulteriore aumento della già salatissima “bolletta Tari” per tutti la cosiddetta “tassa sulla spazzatura”.

Riconosciamo e apprezziamo il lavoro degli uffici e dei dipendenti e la funzionalità del servizio ma non possiamo tacere sulla esosità dei costi. Siamo una comunità virtuosa e “riciclona” e ne siamo orgogliosi ma i costi sono troppo alti per tutti e, per colpa o per necessità, in molti non pagano o non riescono a pagare la TARI.

Siamo convinti che solo pagando meno possiamo pagare tutti. Purtroppo, pur avendo appreso di un aumento, non sappiamo quantificare con esattezza quanto avremo di più in bolletta perché l’Amministrazione ha ritirato il punto sulle tariffe che saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale.

“Sempre nella seduta di ieri, il Sindaco ha presentato la Giunta ed ha annunciato che nominerà due esperti, uno a titolo gratuito ed uno a titolo oneroso.

Abbiamo appreso dal Sindaco che i due assessori designati non sono stati nominati, una per “mutati equilibri politici postumi al risultato elettorale” ed uno “perché se avesse insistito per sua nomina in Giunta avrebbe paralizzato l’Ente”.

“NOI per S.Stefano” facciamo fatica a comprendere.” Concludono i consiglieri