Santo Stefano Camastra, approvato piano del servizio raccolta rifiuti 2022. Incremento costi solo del 6%

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra ha approvato il piano finanziario relativo al servizio di raccolta rifiuti per l’anno 2022.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco, dall’assessore e dai consiglieri del gruppo “Santo Stefano nel cuore“.

“Il problema della raccolta dei rifiuti e del correlato sistema di conferimento in discarica è stato, da qualche anno a questa parte, l’emergenza che ha turbato il sonno di tutti gli amministratori locali siciliani chiamati, quotidianamente, a far fronte alle notevoli ed imprevedibili difficoltà generate dalla continua variazione e dal contingentamento non programmato tanto dei siti di conferimento quanto delle quantità da poter trasportare presso gli stessi.” scrive l’amministrazione. “Tale situazione, più volte drammaticamente denunciata dai sindaci siciliani, ha determinato su tutto il territorio dell’Isola, un incremento medio del 30% dei costi del servizio, circostanza questa che grazie alle iniziative di ottimizzazione del servizio e dei correlati costi ha solo in minima parte riguardato il Comune di Santo Stefano di Camastra, dove a differenza di quasi tutte le altre realtà siciliane, l’implementazione di costi sarà solamente del 6%.”

“Parte di questi aumenti verranno comunque restituiti agli utenti stefanesi virtuosi attraverso un riconoscimento di un bonus in bolletta.” dichiara l’amministrazione comunale. “Ulteriori risparmi e correlati abbattimenti di costi, a tutto beneficio dei cittadini stefanesi, arriveranno dalla imminente funzionalità a regime della nuova realizzata struttura del CCR come anche da una ormai necessaria e prossima complessiva rimodulazione del piano d’intervento che tra l’altro prevede l’applicazione della cosiddetta “tariffa puntuale”, cioè il pagamento del costo della TARI in ragione della effettiva e misurata produzione di rifiuti.”