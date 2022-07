Patti – Il dott. Carmelo Magistro nuovo primario di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi

Il dottor Carmelo Magistro, originario di Patti, è il nuovo primario del reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi.

Magistro, 44 anni, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2003, all’ Università degli Studi di Milano. “Sin dai primi anni di pratica clinica – commenta – è cresciuto in me il desiderio di affrontare la salute del paziente a 360°, dalla diagnosi alla cura, in particolar modo quella chirurgica: il momento massimo di contatto fra medico e paziente”.

Carmelo Magistro proviene dall’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, dove si è formato nel reparto di Chirurgia Generale oncologica e mininvasiva, specializzandosi nell’ambito della chirurgia mininvasiva applicata alla chirurgia avanzata, sia oncologica sia benigna.

Sposato e padre di quattro bimbi, è di Patti ed è noto per il grande attivismo nel volontariato. Un’azione che completa la sua vocazione medica all’interno della corsia ospedaliera.

Socio della Fondazione Operazione Vivere ONLUS, che fondò nel 2019 insieme ad alcuni amici medici e pazienti, si dedica al sostegno di alcune attività della Struttura Complessa dedicate alla ricerca e all’innovazione tecnologica; fa parte dell’AVSI (Associazione Volontari Servizio Internazionale) che conduce missioni umanitarie in tutte le nazioni. Volontario dell’Associazione Banco Alimentare e Banco Farmaceutico è socio ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) e di SICCR (Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale).

Il suo commento dopo la nomina.

“Ringrazio l’ASST Melegnano e della Martesana per questa straordinaria opportunità di crescita professionale. In queste settimane ho già trovato terreno fertile, medici e personale sanitario con tanta voglia di fare e disponibili a mettersi in gioco per la costruzione di un’opera. Sono pronto ad affrontare questa sfida, insieme ai miei nuovi collaboratori e come primario sono consapevole di dover portare il fardello più grosso”.

Massimo Scaffidi