Oliveri – Ombrelloni “segnaposto” sulla spiaggia, presto nuovi controlli

Torna, come ogni estate, il problema degli ombrelloni “segnaposto” sulle spiagge siciliane.

Ad Oliveri, dopo una segnalazione al comune, è stata annunciata tolleranza zero contro coloro che lasciano ombrelloni e sdraio per “occupare il posto” in spiaggia.

“Non è giusto e non si può fare. Non è consentito lasciare attrezzature da mare allo scopo di “prenotare” il posto migliore per il giorno dopo. La spiaggia pubblica è definita in questo modo per intendere che si tratta uno spazio di tutti. ” scrivono sui social del comune.

Nei prossimi giorni verranno effettuati dei controlli a tappeto: “Qualora dovessimo verificare la presenza di ombrelloni non custoditi, saranno trattati come rifiuti, raccolti e inviati in discarica.”