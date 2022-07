Livorno: Finale col botto a Miss Reginetta d’Italia

Un vortice di emozioni e di bellezza alla finale regionale Toscana del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia che si è svolta allo Chalet della Rotonda di Livorno e organizzata dalla Hash Eventi di Leonardo Fusco, Yari Mazzanti e Federico Balleri.

L’evento è stato presentato da David Dell’Omodarme e Debora Sargentelli in arte Deb Blood.

Quattordici le finaliste che hanno sfilato prima in casual e poi in elegante e costume.

Ospite speciale l’attore Pietro Fornaciari, famoso per i film “Ovosodo” di Paolo Virzi, “Bagnomaria” di Giorgio Panariello, “Pinocchio” di Riccardo Garrone e di molte altre pellicole.

La giuria composta, daIlo stesso, Pietro Fornaciari, da Leonardo Fusco, da Giada Vivaldi e da Simone e Nicola dello 0586 Garage, non hanno avuto un compito semplice a scegliere le tre aspiranti Miss che rappresenteranno la Toscana alla finale nazionale di Riccione.

Le più votate sono state le livornesi: Anna Polinti di 18 anni, Alice Mazzoni di 16 anni e Giorgia D’Agostino di 15 anni.

Consegnate anche le fasce sponsor a:

Arsenja Mecja Miss Dadi Rent mentre Emma Capannini si è aggiudicata quella abbinata all’agenzia Hash Eventi.

Ospite della serata la talentuosa cantante Marta Marettelli.