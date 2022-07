Raccuja – Oltre 800.000€ per la riqualificazione della palestra comunale

Finanziato a Raccuja l’intervento di riqualificazione e adeguamento impiantistico della palestra comunale, per un importo di €824.000,00.

L’Amministrazione Comunale guidata da Ivan Martella ha partecipato all’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Sono 28 gli interventi di riqualificazione e adeguamento in Sicilia selezionati dal Ministero dell’Istruzione e finanziati con i Fondi del PNRR.

Con questo finanziamento saranno realizzati gli interventi di riqualificazione e adeguamento impiantistico della struttura sportiva a servizio della scuola.

Entusiasta il sindaco Ivan Martella: “Siamo veramente soddisfatti per il risultato ottenuto e per questo ulteriore finanziamento a valere sui fondi PNRR. Da oltre un anno lavoriamo alacremente per sfruttare ogni occasione di possibile finanziamento per la nostra comunità ed i risultati ottenuti finora, con quasi 6.000.000 di euro di finanziamenti decretati negli ultimi 18 mesi, danno l’idea di quanto stiamo facendo. Un grande lavoro di squadra che coinvolge l’ufficio tecnico comunale e tutta l’amministrazione.

La palestra comunale è un punto di riferimento importante per la pratica delle attività sportive in ambito scolastico e con la riqualificazione della struttura aumenterà l’offerta delle attività fruibili dai ragazzi e dalle associazioni sportive. Un risultato importante per la nostra comunità.”