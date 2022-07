Militello Rosmarino, mozione del gruppo “Militello Migliore” per intitolare l’aula consiliare a Falcone e Borsellino

Sono state presentate oggi, giorno del trentesimo anniversario della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, nella strage di via d’Amelio, dal gruppo consiliare “Militello Migliore” una richiesta diretta alla giunta comunale ed una mozione in consiglio per intitolare l’aula consiliare di Militello Rosmarino ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Una scelta, dunque, fortemente simbolica quella fatta dal gruppo consiliare “Militello Migliore”, coordinato da Teresa Travaglia Cicirello, che sui canali social, sui quali ha condiviso uno stralcio dell’intervista rilasciata da Paolo Borsellino al giornalista Lamberto Sposini, manifesto e testamento del giudice e della lotta alla criminalità organizzata – che lo ucciderà soltanto 20 giorni dopo – scrive: “Proporremo oggi l’intitolazione della nostra Aula Consiliare a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e ai loro agenti di scorta. Perché la memoria sostenga sempre la lotta per la verità.”

Da quanto appreso il gruppo consiliare intende avviare altre iniziative volte a coltivare e diffondere la cultura della legalità, non fermandosi, dunque soltanto a questa meritevole proposta.