Messina – L’associazione Cinquesei dona un defibrillatore al Comune

E’ stato consegnato, ieri pomeriggio, al neo sindaco di Messina Federico Basile, un defibrillatore. A donare il prezioso dispositivo elettromedicale, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è stata l’associazione Cinquesei.

Il defibrillatore è stato acquistato, grazie alla vendita delle uova di Pasqua nelle scorse festività. Verrà presto installato in Piazza Cairoli. Inoltre, i soci, porgono un ringraziamento particolare a tutte le persone che, hanno acquistando un “uovo di pasqua cinquesei”, permettendo il raggiungimento di questo obiettivo e a tutti coloro che si sono adoperati per la vendita e per reperire quindi i fondi necessari all’acquisto.

Nino Chiofalò, soddisfatto, dichiara: “Abbiamo potuto raggiungere questo risultato allo spirito di solidarietà ed il desiderio di spendersi in prima persona da parte di cittadini, che ringraziamo di cuore”.

Angela Serena Lo Conti