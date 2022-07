Il dott. Salvatore Barbera nuovo responsabile di Chirurgia Vascolare all’Ospedale di Patti

Il dott. Salvatore Barbera, 52 anni, è il nuovo responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di chirurgia vascolare dell’Ospedale Barone Romeo di Patti.

L’incarico, seguito alla procedura concorsuale, è stato firmato dal commissario straordinario dell’Asp Messina dott. Bernardo Alagna e dal direttore sanitario dott. Domenico Sindoni ed ha la durata di 5 anni.

Il dott. Barbera, specialista in chirurgia generale e in chirurgia vascolare, è in forza al reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Patti dall’agosto 2001.

La sua scelta è senz’altro in continuità con la gestione del reparto di chirurgia vascolare del Barone Romeo che in questi anni è diventato riferimento per il comprensorio tirrenico nebroideo per la diagnosi delle patologie che intaccano vene e arterie, registrando l’esecuzione di centinaia di interventi classici, come il confezionamento di bypass a carico degli arti inferiori, tea carotidee e stents carotidei, innesti aortici ed esclusioni endovascolari di aneurismi della aorta addominale (evar) nonché procedure angiologiche mininvasive in anestesia locale che permettono la risoluzione di problematiche varicose in regime di day hospital.

Di rilievo, per numero e complessità, l’esecuzione di procedure endovascolari per la rivascolarizzazione degli arti inferiori e il trattamento del piede diabetico.