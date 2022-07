Show di danza sportiva a Terme Vigliatore e Oliveri

Molto atteso in questa estate caldissima lo Show di danza sportiva.

Dopo il successo degli anni precedenti, confermato dalle numerose presenze in termini di pubblico, sono tornati gli spettacoli della scuola di ballo DSP Sicilia diretta dai ballerini internazionali e maestri Chiara Sofia ed Alessandro Bucca.

Il primo spettacolo, il 16 luglio, presso la frazione di Portosalvo a Barcellona Pozzo di Gotto durante i festeggiamenti per la festa patronale, ha già avuto un grande successo ed è stato accolto con numerosi apprezzamenti da tutta la comunità.

I prossimi appuntamento saranno il 24 luglio presso l’arena di Marchesana a Terme Vigliatore ed il 31 luglio in Piazza Roma ad Oliveri.

“Vogliamo che sia la festa di tutti, ma soprattutto dei nostri allievi e di tutte le persone che fanno parte della meravigliosa famiglia della DSP Sicilia” – affermano i direttori Chiara ed Alessandro che continuano: “il nostro show è il frutto di ciò che realmente i nostri allievi hanno fatto durante l’anno accademico e quindi tutti quanti al DSP Sicilia vivono questi momenti con molta tranquillità ed un pizzico di divertimento, che è la vera chiave per intrattenere al meglio il pubblico che ci segue”.

Saranno oltre 50 i ballerini che si alterneranno nello spettacolo: dai piccoli del coreografico baby dance, alle ragazze dell’under 11 e dell’under 15 coreographic team, agli adulti del corso di balli di gruppo, le coppie dei competitori, le ragazze del solo latin ed ovviamente immancabile l’esibizione durante la serata dei maestri Chiara ed Alessandro, competitori di danze di coppia a livello internazionale attesi dal pubblico in ogni appuntamento, il tutto diretto dal presentatore Francesco Anania che ha già seguito la scuola di ballo anche in altri spettacoli in precedenza .

Gli show di Danza sportiva della DSP Sicilia sono il culmine di una stagione che impegna allievi ed insegnanti anche nelle competizioni che si organizzano a livello nazionale ed internazionale per le varie discipline che la scuola propone e che la vede protagonista in moltissime categorie.

“Adesso vi tocca solo venirci a trovare il 24 a Marchesana ed il 31 ad Oliveri, accomodarvi, e godervi lo spettacolo” concludono i ballerini Chiara ed Alessandro.