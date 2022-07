Carenza di medici a bordo delle ambulanze del 118 nel territorio nebroideo. Un’emergenza che in passato ha causato numerosi problemi, anche diverse tragedie.

Non c’è più tempo da perdere, tuona la CGIL di Capo d’Orlando, che ieri ha indetto una petizione in Piazza Matteotti, per sensibilizzare le istituzioni a risolvere il problema.