Barcellona Pozzo di Gotto – Precipita con un tir in Calabria, morto autotrasportatore di 59 anni

Una domenica tragica per la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. Un autotrasportatore di 59 anni, S.P, è morto questa mattina a causa di un incidente stradale sulla SS 106 Jonica, in Calabria.

L’autoarticolato guidato dall’uomo, per cause ancora in accertamento, è precipitato e si è ribaltato, finendo la sua corsa sotto un ponte. Per il 59enne non c’è stato nulla da fare purtroppo, nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cosenza e Castrovillari, che hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo.