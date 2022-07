A Rometta si apre il sipario del “Festival Canoro Siculcoop”

Non sarà solo la musica la grande protagonista al “Festival Canoro Siculcoop” che si svolgerà nell’accogliente Villa Martina di Rometta il 25 e 26 luglio a partire dalle ore 21:00 con ingresso gratuito.

Evento inserito nel cartellone estivo “Rometta è uno spettacolo” e dedicato all’ambiente e alla legalità con uno spazio di premiazioni per quattro persone che con il loro operato danno lustro alla città.

Per la “Sezione Ambiente” sarà premiata la Dirigente Scolastica Emilia Arena, per la “Sezione legalità” il Maresciallo dei Carabinieri Daniele Barbera, per la “Sezione Sport” l’arciere Irene Messina, per la “Sezione Cultura e Storia” lo storico e scrittore Piero Gazzara.

I due giorni del festival saranno dedicati ai talenti siciliani divisi in tre categorie: Junior, Big e Brano inediti.

L’evento sarà presentato da Francesco Anania di San Filippo del Mela, ideatore di diversi programmi radiofonici e televisivi e reduci da tre impegni, fuori dalla Sicilia, a Livorno, Napoli e Castellana Grotte in Puglia.

Non solo gara, ma anche tanti ospiti come il musicista Antonio Merulla che presenterà anche il suo ultimo libro dal titolo “A Santaluciota”, il cantautore orlandino Max Librere, la cantante barcellonese Gabriella Bisignano, i ballerini della Dance School Sicilia diretti da Carmelo Foresti e Angelica Italiano, la cantante Greta Cacciolo vincitrice dello Zecchino d’Oro, il ballerino acrobatico Francesco Mirabile, il cantante-poliziotto Revman, Il Dj Ciccio Mix e il fisarmonicista Luca Sindoni.

Nella prima serata spazio anche alla moda con lo stilista Giovanni Gaetani, a sfilare le partecipanti ai concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over.

Spazio anche all’arte con Giovanni Gulletta, che ha preparato una bellissima sorpresa, e Anna La Rosa.

Saranno presenti alle due serata; Teresa Impollonia Presidente di Radio Zenith, Josè Villari Editore di Todo Modo TV, l’insegnante del conservatorio di Messina Pietro Catanese, l’attore e regista Fabio La Rosa, l’insegnante di canto classico Livia Micale, lo speaker toscano di Radio Fly Angelo Bianconi, il cantautore messinese Antonello Bertuccelli, la giornalista Maria Salamone, il professore di musica Franco Magazzù e il Presidente Salvatore Battaglia dell’Ass. N.E.M. – Nuove Energie Musicali.

L’organizzazione è curata dall’infaticabile Nuccia Sottile responsabile dell’ARF Spettacoli.