Oliveri: il lido “Baiadéra” è il primo stabilimento balneare della Sicilia a ricevere la certificazione di qualità ISO 13009

Il Lido “Baiadèra” di Oliveri è il primo stabilimento balneare della Sicilia a ricevere la certificazione di qualità ISO 13009.

E’ stato Mario Cugno, manager e responsabile Bureau Veritas Sud Italia a consegnare questo prestigioso titolo al contitolare del lido Francesco Scardino, coadiuvato dall’ingegnere Salvatore Torre, esperto in sistemi di implementazione delle certificazioni ISO e Soa, che ha curato la fase dell’implementazione al lido di Oliveri.

Bureau Veritas è leader globale nei servizi di ispezione, verifica di laboratorio e certificazione, mentre la norma ISO 13009 è uno standard internazionale che si focalizza su specifiche aree: analisi dei rischi, la sicurezza e la gestione delle emergenze, la tutela dell’ambiente e la qualità dell’acqua, l’accessibilità e l’ombreggiamento, le infrastrutture fisse e mobili e le attrezzature, la segnaletica, il primo soccorso e i servizi infermieristici, la comunicazione e l’informazione, la pulizia, i servizi di somministrazione ed infine il monitoraggio e la valutazione.

Non è la prima volta che il lido “Baiadéra” di Oliveri, di proprietà della famiglia Scardino, si impone all’attenzione della cronaca; infatti nel 2020 e nel 2021 è stato protagonista alla fiera di Rimini, l’unico stabilimento balneare siciliano a vincere, primo classificato nella categoria “Best Italian Beach”, per le tradizionali spiagge all’italiana. “Best Beach” è l’unica iniziativa nazionale che premia i migliori stabilimenti balneari d’Italia ed è organizzato da “Mondo Balneare”, portale di riferimento per il turismo balneare.

