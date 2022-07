Capo d’Orlando, controlli in un appartamento del centro cittadino

Non è passata inosservata nella giornata di ieri la presenza della polizia per un controllo, eseguito dagli agenti del commissariato di Capo d’Orlando, all’interno di un immobile situato in una delle vie principali del centro cittadino.

Bocche cucite da parte degli investigatori sulle motivazioni dei controlli effettuati nell’appartamento. Da quanto appreso non ci sarebbero fermi, mentre il controllo sarebbe stato effettuato nei confronti di extracomunitarie che al momento dell’ispezione occupavano l’appartamento.