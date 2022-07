Lipari, disposte assoluzioni per abuso d’ufficio e occupazione abusiva del suolo demaniale

Si contestava abuso d’ufficio per una vicenda relativa al riordino dell’area del porto di Lipari, su cui ricadono le biglietterie delle compagnie di navigazione che assicurano i collegamenti giornalieri con la terra ferma. Dopo oltre quattro anni, il processo si è chiuso con sentenza assolutoria.

Secondo l’accusa nell’estate del 2014 il sindaco dell’epoca Marco Giorgianni avrebbe concesso illegittimamente ai titolari delle compagnie di navigazione l’uso dei locali-biglietteria di recente ristrutturati e l’occupazione abusiva del suolo demaniale.

Il collegio giudicante del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presidente Orifici, a latere Murabito e Spina, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Antonio Amata, Fabrizio Formica, Antonio Roberti, Antonino Aloisio e Angelo Pajno, ha assolto gli imputati dal reato di abuso di ufficio per insussistenza del fatto, mancando anche la prova della condotta tenuta a favore dei privati da parte del sindaco Giorgianni.

Per l’occupazione di suolo demaniale marittimo, è stata disposta l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato per i titolari delle compagnie di navigazione e per particolare tenuità del fatto per il Giorgianni.

“Questa sentenza ha evidenziato l’avvocato Antonio Amata, rende giustizia dell’operato del sindaco Giorgianni che, anche in questa occasione, ha agito solo per il bene dei cittadini di Lipari e dei tantissimi turisti che giornalmente utilizzano i mezzi di collegamento marittimi, assicurando elevati standard qualitativi del sevizio, dopo anni di precarietà. Solo a tal fine, infatti, era stato consentito ai privati l’utilizzo dei locali ristrutturati e ricadenti su area demaniale, ancor prima del rilascio di una formale concessione”.