La troupe di Linea Verde gira una puntata a Galati Mamertino. Le bellezze dei Nebrodi presto su Rai 1

Continua l’opera di valorizzazione e promozione del comune di Galati Mamertino. La troupe di Linea Verde, seguitissima trasmissione di Rai 1, ha scelto il borgo nebroideo, guidato dal sindaco Vincenzo Amadore, e le sue bellezze naturalistiche per girare una puntata della trasmissione televisiva, che andrà in onda entro la fine di agosto. Cascate del Catafurco, Borgo Molisa, Area del Suino Nero e del Capriolo sono alcuni dei luoghi nei quali sono state effettuate le riprese e che porteranno la cittadina alla ribalta Nazionale.

“Ci hanno veramente gratificato i complimenti ricevuti da tutto lo staff, – dice Amadore – soprattutto per l’accoglienza e l’organizzazione!!! Hanno avuto modo di apprezzare le nostre meraviglie e la nostra enogastronomia e siamo riusciti a strappargli qualche promessa.