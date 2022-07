Capo d’Orlando – Il Bar delle Poste festeggia 50 anni di attività. Domenica musica, divertimento e ricchi premi – VIDEO

Il Bar delle Poste, una delle eccellenze gastronomiche di Capo d’Orlando, festeggia domenica 17 luglio i primi 50 anni di attività.

Una storia fatta di tradizioni e profumi, con la pasticceria che fonda le sue radici nella sicilianità, nei colori e nei sapori del territorio.

Per l’occasione in via Roma, sede dello storico locale, si terrà una festa con musica, dolci e ricchi premi. Presente Lello Analfino dei Tinturia e i giovani DJ dell’Accademia della Musica di Capo d’Orlando. A fine serata l’evento clou: un’estrazione in cui si potrà vincere una crociera gratuita per due persone.