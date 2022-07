Torrenova, auto sfonda il guardrail e finisce in un limoneto

Incidente autonomo intorno alle 20 di questa sera a Torrenova sulla strada comunale Nicolosi, nei pressi del sottopassaggio ferroviario.

Non è chiara la dinamica del sinistro, ma sembrerebbe che l’auto stesse viaggiando in direzione Messina quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, sfondando il guardrail e finendo in un terreno sottostante, con un dislivello di circa 3 metri.

Sul luogo del sinistro i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello, che ricostruiranno la dinamica dell’incidente. Da quanto appreso non ci sarebbero feriti.