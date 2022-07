Presentato il cartellone dell’estate brolese: Noemi in concerto il 15 agosto sul lungomare

Il concerto di Noemi il 15 agosto sul lungomare è l’evento clou dell’estate brolese presentata questa mattina alla stampa nella sala multimediale Rita Atria. “Una cantante tra le più apprezzate nel panorama artistico italiano e che porterà a Brolo tutta la straordinaria carica di cui è capace – ha detto il Sindaco Giuseppe Laccoto. La sua presenza sarà punta di diamante di un cartellone allestito pensando a tutte le età, all’insegna della ripresa e del rilancio turistico. Sarà un’estate da vivere nell’intento di mettere alla spalle due anni di rinunce e di restrizioni”.

Nel calendario predisposto dall’Amministrazione Comunale spiccano anche eventi che fanno ormai parte della tradizione estiva di Brolo come il Gran Galà del Gelato il 31 luglio in collaborazione con le pasticcerie brolesi, il carnevale estivo il 12 agosto a cura dell’associazione carristi, lo street food di Note Gustose dal 9 all’11 agosto sul lungomare e la quinta edizione del Festival Jazz dal 5 al 7 agosto con artisti di caratura internazionale. Non manca il cabaret con il famoso duo comico “I soldi spicci” il 20 agosto che presenteranno il loro ultimo film “Un mondo sotto social”. Non mancheranno le presentazioni di libri, gli eventi teatrali e i concerti di musica classica, oltre alle feste nelle contrade. “Il nostro intento – ha dichiarato il Sindaco Laccoto – è quello di valorizzare tutto il territorio, dal borgo storico alla villa comunale al lungomare fino alle frazioni. Vogliamo riprendere il filo interrotto, a causa della pandemia, della promozione turistica e culturale di Brolo. Lo facciamo con un cartellone estivo importante a cui hanno collaborato ed hanno parte attiva anche le realtà imprenditoriali, le associazioni, la Pro Loco con l’obiettivo di una rinascita complessiva della nostra città”.