Mazzarrà Sant’Andrea: un protocollo di legalità sugli sviluppi collegati alla discarica di contrada Zuppà

I sindaci stipulino un protocollo di legalità indispensabile a preservare le istituzioni da possibili appetiti criminali. Lo ha richiesto il deputato regionale Pino Galluzzo, dopo le determinazioni del Presidente della Regione Nello Musumeci, ulteriormente decisive ad intervenire economicamente per la bonifica e la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

Tale protocollo, a parere dell’onorevole Galluzzo, dovrà avvenire tra le amministrazioni comunali e la Prefettura di Messina per garantire trasparenza e certezze di sicurezza per le azioni e le determinazioni degli stessi amministratori. Troppi illeciti ed interessi criminali potrebbero attrarre il sito, ha concluso Galluzzo e dunque chiedo a tutti di remare compattamente nella stessa direzione.

La nota del deputato regionale è successiva alla missiva del sindaco di Furnari Felice Germanò, relativa al progetto del polo impiantistico da realizzarsi nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea e alla riunione indetta in sede regionale, alla quale il comune di Furnari, pur essendo parte in causa, non è stato invitato.

Da qui Germanò ha fatto richiesta di accesso agli atti, ricordando poi come l’effettuazione del sopralluogo che avrebbe dovuto svolgersi il 7 giugno scorso sul sito di contrada Zuppà sia stato programmato quale atto propedeutico per ogni ulteriore sviluppo del procedimento.

Germanò infine ha ricordato poi le criticità collegate alla localizzazione del polo impiantistico e alla vicinanza delle falde acquifere e poi che una parte della massa dei rifiuti non sia più coperta dalla guaina e dal materiale sabbioso che dovrebbe garantire soprattutto la protezione dalle acque meteoriche per impedire o quantomeno ostacolare lo smottamento a valle dei rifiuti.