Gioiosa Marea – L’ing. Renato Cilona nominato esperto in materia di appalti, lavori pubblici e progettualità PNRR

Il Sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia ha nominato l’ingegnere Renato Cilona quale esperto in materia di appalti e lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente e progettualità PNRR.

“In un momento delicato per i Comuni chiamati a confrontarsi con le novità normative e con la necessità di un approccio strategico per l’accesso ai finanziamenti comunitari, il lavoro dell’ing. Cilona, che garantisce esperienza e competenza, sarà un supporto importante per il nostro ufficio tecnico – commenta il Sindaco Giusi La Galia. Il suo contributo sarà rivolto ad intercettare e sfruttare le opportunità offerte dai nuovi scenari post pandemia oltre che di avviare importanti progetti di rigenerazione urbana e di rilancio socioeconomico per Gioiosa Marea”.