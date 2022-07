Tusa, il consiglio comunale discute sulla chiusura dello sportello Unicredit

Il Consiglio Comunale di Tusa ha discusso sulle problematiche derivanti dalla chiusura dello sportello della banca Unicredit.

Durante il civico consesso che si è svolto lunedì 11 luglio, alle 18:00, convocato in sessione ordinaria, si è approfondita la questione della chiusura della filiale della banca Unicredit di via Matteotti. Il sindaco Miceli ha avanzato la proposta di inviare un documento, indirizzato a Unicredit S.p.A., al dott. Salvatore Malandrino Regional Manager Unicredit Sicilia, alla prefettura di Messina e per conoscenza al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e all’assessore all’Economia della Regione Gaetano Armao, in cui l’amministrazione comunale chiede di rivedere e revocare la decisione di chiudere la filiale di Tusa e di garantire, in ogni caso, la funzionalità dello sportello ATM di ultima generazione, idoneo al compimento di tutte le operazioni di cassa, compresi i versamenti.

La proposta è stata votata all’unanimità dei presenti.

Il sindaco, nel documento, ha espresso il disagio della comunità tusana per l’annunciata chiusura della filiale Unicredit, perché sia in termini di utenza, sia sotto il profilo patrimoniale, ha sempre dimostrato fedeltà e attaccamento all’istituto di credito.

“Occorre fermare lo strapotere delle banche e delle multinazionali, la politica si svegli e tuteli i territori e la loro identità” – ha affermato il sindaco Miceli. “L’annuncio di chiusura imminente ha destato un allarme sociale, per le ricadute negative che la cancellazione dello sportello determinerà in danno sia agli utenti privati che alle attività commerciali e imprenditoriali. Ho personalmente inviato una mail al Regional Manager di Unicredit Sicilia, il dott. Salvatore Malandrino con cui ho concordato un incontro in presenza presso la sede regionale Unicredit a Palermo per giovedì 14 luglio, in cui discuteremo insieme la problematica.”