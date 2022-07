Sant’Agata Militello, Padalà e Mancuso “Ancora nessun programma per le comunali 2023”. Starvaggi: “Il mio progetto va avanti”

Falsa partenza sulle prossime elezioni amministrative e sulla campagna elettorale a Sant’Agata Militello. Di certo c’è che, al momento, l’attuale vice sindaco Calogero Pedalà non è candidato a sindaco e che l’avvocato Paolo Starvaggi ha, invece, ribadito il suo impegno per la città.

Il vice di Mancuso così ha commentato le voci circolate nei giorni scorsi su una sua possibile candidatura a primo cittadino: “Finché Bruno Mancuso è in campo io sarò al suo fianco” e ha aggiunto “Mi legano a Bruno Mancuso, oltre che un rapporto sul piano politico, profonda amicizia di lungo corso e stima reciproche. Nessuna mia candidatura a primo cittadino può nascere senza un preciso progetto politico alla base, discusso e concordato con Mancuso e il nostro gruppo”. Alla domanda diretta se ci possa essere uno spiraglio di apertura nei confronti di altri candidati o di altri gruppi in contrapposizione con l’attuale amministrazione in carica, risponde: “Nessuna interlocuzione concreta”.

Il sindaco Mancuso, dal canto suo, raggiunto telefonicamente, ribadisce ciò che aveva dichiarato lo scorso 23 giugno in un’intervista concessa alla redazione di AM Notizie, ovvero che al momento è ancora troppo presto per la campagna elettorale, che i tempi non sono maturi per una sua possibile ricandidatura alla carica, ma che è a disposizione del paese, con il quale ha assunto un impegno che intende mantenere fino alla fine, sempre che ce ne siano le condizioni.

L’avvocato Paolo Starvaggi, da noi contattato, dal canto suo, ha dichiarato, senza se e senza ma, che la sua candidatura a primo cittadino, lanciata lo scorso gennaio, resta valida e che il suo impegno per la città va avanti. L’avvocato Starvaggi ha già pensato persino alla lista, con logo e nome “che resta comunque aperta a chi volesse dare un contributo ed è compatibile con il progetto.” ha detto. Il gruppo di Starvaggi è già partito con la campagna di comunicazione via social e a breve inizierà un ciclo di incontri con la cittadinanza per avviare una fase di ascolto dei santagatesi che poterà alla definizione del programma.

Insomma, per sapere chi sarà il candidato che sfiderà Paolo Starvaggi alle prossime amministrative a Sant’Agata Militello, occorrerà attendere ancora.