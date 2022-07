Covid – Al via la somministrazione della quarta dose di vaccino per over 60 e soggetti fragili

Al via la quarta dose di vaccino per over 60 e fragili. La Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha infatti dato l’ok alla somministrazione.

A indicarlo è la nota congiunta di ministero della Salute, Aifa e Istituto Superiore di Sanità, pubblicata nella tarda serata di ieri.

La decisione è stata presa sia per via dell’aumento dei casi e dei ricoveri in area medica, sia grazie alla documentata efficacia della seconda dose di richiamo nel prevenire forme gravi di Covid-19, scrivono nella circolare.

E’ stata l’Europa a raccomandare la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili. L’indicazione è arrivata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema).

Nota subito recepita dall’Italia e annunciata dal Ministro della Salute Roberto Speranza.