Barcellona Pozzo di Gotto – Uomo rinvenuto cadavere in casa, era morto da diversi giorni

Macabra scoperta avvenuta questa mattina in via Giacomo Medici, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il cadavere di un uomo, un 60enne, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione, in cui viveva da solo. A dare l’allarme per primi i vicini, insospettiti dal forte odore che proveniva dalla casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri del Comando di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’equipaggio del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso che, secondo i primi accertamenti, risalirebbe almeno a cinque giorni fa. Una triste storia di solitudine, uno delle più gravi malattie della società.