Barcellona Pozzo di Gotto: interventi per rafforzare il territorio e per fronteggiare la carenza d’acqua

Sarà la ditta “Trigeo srl” di Naso ad eseguire le indagini geognostiche per l’intervento di sistemazione idraulica in contrada Femminamorta di Barcellona Pozzo di Gotto; la ditta ha presentato il ribasso del 7,44% per un importo di oltre 10 mila euro.

L’intervento nella frazione barcellonese trova la sua ragione nel fatto che fin dal 2011, da quando si verificò l’alluvione, questa parte del territorio, come altre, Pozzo Perla e Migliardo tra le più danneggiate, furono letteralmente sconquassate dalle fondamenta, non dimenticando il fango presente in città ed il crollo del ponte di Calderà. L’intervento di sistemazione idraulica consentirà pertanto un miglior assetto del territorio ed una migliore regimentazione.

Dalle questioni idrogeologiche a quelle prettamente idriche; anche a Barcellona Pozzo di Gotto si sono via via ridimensionate le falde acquifere, riducendo le portate fornite dai pozzi. Diverse zone della città, soprattutto quelle collocate nelle frazioni collinari o più lontane dai punti di prelievo, soffrono già gravi situazioni di carenza di acqua potabile.

Da qui l’ordinanza ed il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per irrigare o innaffiare orti e giardini. Nello stesso provvedimento, come da nota firmata dall’assessore Giuseppe Benvegna, si chiede ai cittadini di utilizzare l’acqua a soli fini di consumo umano, evitando sprechi. In ogni caso il comune si sta adoperando per ottimizzare l’erogazione e la distribuzione e per cercare di ridurre al minimo possibile i disagi nelle diverse zone della città. E’ già attivo da alcuni giorni il servizio con autobotti per alimentare il serbatoio di contrada San Paolo e le singole utenze in condizioni di maggiore criticità.