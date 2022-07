Rodì Milici – Venerdì 15 luglio si svolgerà il convegno “il caso di Graziella Campagna: dov’è finita la giustizia”

Venerdì 15 Luglio alle ore 19.00 l’associazione Pedalare di Rodì Milici, organizza, presso la Sala Antiquarium, un convegno incentrato sul ricordo di Graziella Campagna, la ragazza di Saponara, vittima innocente di mafia nel 1985.

Sono previsti gli interventi da Piero e Pasquale Campagna (fratelli di Graziella), Avv. Nino Todaro (Vice Presidente della Camera penale di Barcellona P.G.), l’evento sarà coordinato dal presidente dall’associazione Campisi Filippo, inoltre sarà presente per i saluti iniziali il sindaco, Eugenio Aliberti. L’evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook, sulla pagina Facebook dell’associazione.

Dichiara il presidente Campisi: “Dedicare a Graziella Campagna, questo convegno, vuol dire rendere indelebile nella memoria il suo sacrificio e ricordare l’importanza del costante impegno da parte delle Istituzioni. Il non dimenticare, in poche parole, ha un ruolo importante e fondamentale: diventa antidoto contro il rischio dell’oblio e dell’indifferenza. Il ricordo è un strumento indispensabile per diffondere la conoscenza di questi tragici eventi.”

Angela Serena Lo Conti