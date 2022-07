Gioiosa Marea: l’ingegnere Renato Cilona esperto del sindaco in materia di consulenza su appalti e lavori pubblici, urbanistica, edilizia ed ambiente

L’ingegnere Renato Cilona è stato scelto dal sindaco Tindara La Galia quale esperto per tre mesi in materia di consulenza su appalti e lavori pubblici, urbanistica, edilizia ed ambiente.

Nello specifico l’attività di consulenza riguarderà la gestione della delicata fase post emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid 19,caratterizzata da una notevole quantità di innovazioni normative a livello europeo, nazionale e regionale.

L’incarico è a titolo oneroso per 1,250,00 euro quale trattamento economico lordo e per tre mesi, periodo durante il quale l’esperto espleterà la sua attività in presenza con almeno due presenze settimanali presso gli uffici comunali e in smart working, a condizione che lo stesso esperto sia presente nella sede municipale ogni qualvolta sia necessario in relazione all’incarico o venga richiesta dal sindaco la sua presenza.