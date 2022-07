Covid – In calo i casi in Sicilia, sono 6.436. 7 le vittime, stabili i ricoveri

In leggero calo i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia. Nel bollettino del 10 luglio, diramato dal Ministero della Salute, la Regione conta 6.436 casi del giorno, a fronte di 28.095 tamponi processati. Sono circa 2.000 in meno rispetto al dato del 9 luglio.

Scende anche il tasso di positività, che passa dal 27,5% al 23%. L’Isola scende al sesto posto tra le regioni italiane, per nuovi contagi giornalieri. In testa oggi c’è la Campania con 11.234 casi.

Sono 7 le vittime conteggiate nel report odierno, contro le 5 del giorno precedente. Salgono così a 11.292 i decessi in Sicilia. Gli attuali positivi registrano un incremento di oltre 5 mila unità e sono adesso 124.792. Un dato che sale per via dei pochi guariti del giorno, che oggi sono stati 2.669.

I ricoverati nei reparti Covid dell’isola adesso sono 1007 in totale (-4 rispetto al giorno precedente). Nei reparti ordinari Covid sono ricoverati 964 pazienti, -6 rispetto a sabato. Sono 43, invece, le persone in rianimazione, due in più rispetto al dato precedente, con altrettanti nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

A registrare il numero più alto di casi giornalieri è la provincia di Catania con 1.833 contagi; segue Palermo con 1.767 e Messina conta 1.233 nuovi positivi. Poi ci sono Trapani con 674, Siracusa con 644 e Agrigento con 626. Numeri più bassi nelle altre province della Regione: Ragusa 568, Enna 416 e Caltanissetta 321.