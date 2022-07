Covid – Aree screening tamponi: cambiano gli orari a Messina e Milazzo 

Il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina, prof. Alberto Firenze, ha disposto dei nuovi orari per quanto riguarda gli screening da effettuare nella città dello Stretto e a Milazzo.

Questo per garantire una maggiore presenza di biologi nei turni nelle aree screening. Da domani lunedì 11 luglio, nelle aree screening ex Gasometro e PalaRescifina a Messina e al Porto di Milazzo per l’area tirrenica, si osserveranno i seguenti giorni e orari di apertura: da lunedì a domenica con orario dalle 09:00 alle 19.