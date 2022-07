Covid – Oltre 8.500 nuovi casi in Sicilia, ma ben 17 mila guariti. Crescono lievemente i ricoveri

Resta costante l’incremento di nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia. Nel bollettino del 9 luglio, diramato dal Ministero della Salute, la Regione conta 8.584 casi del giorno, a fronte di 31.271 tamponi processati. Sono circa 600 in più rispetto al dato dell’8 luglio.

Si alza lievemente il tasso di positività, che passa dal 26% al 27,5%. L’Isola sale al quinto posto tra le regioni italiane, per nuovi contagi giornalieri. In testa oggi c’è la Campania con 12.814 casi.

Sono 5 le vittime conteggiate nel report odierno, contro le 13 del giorno precedente. Salgono così a 11.285 i decessi in Sicilia. Gli attuali positivi registrano un decremento di oltre 7 mila unità e sono adesso 119.386. Un dato che scente per via dei numerosi guariti del giorno, che oggi sono stati 17.359.

I ricoverati nei reparti Covid dell’isola adesso sono 1011 in totale (+10 rispetto al giorno precedente). Nei reparti ordinari covid sono ricoverati 970 pazienti, +9 rispetto a venerdì. Sono 41, invece, le persone in rianimazione, una in più rispetto al dato precedente, con altrettanti nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

A registrare il numero più alto di casi giornalieri è la provincia di Palermo con 2.392: segue Catania con 1.811. Messina conta 1.202 nuovi positivi, poi ci sono Agrigento con 1.004 e Siracusa con 931. Numeri più bassi nelle altre province della Regione: Trapani 730, Ragusa 649, Caltanissetta 431 ed Enna 329.