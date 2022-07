Capo d’Orlando – Auto e motorini parcheggiati sui marciapiedi, multe e rimozione dei veicoli ad opera della Polizia Locale

Operazione della Polizia Locale questa mattina a Capo d’Orlando. Auto e motorini in sosta sul marciapiede sono stati rimossi e i possessori dei veicoli multati.

Verbali anche per coloro che avevano piazzato sul marciapiede degli stendini per asciugare i panni, per violazione dell’ordinanza riguardante il Decoro Urbano.

L’operazione è scattata questa mattina nel centro cittadino, in Largo Vittorio Pisani, una parallela del Lungomare Andrea Doria, ad opera Commissario Settimo Gugliotta e degli ispettori Campisi e Leonino, insieme all’assistente Paparone e all’agente Orifici.

Altre operazioni del genere verranno eseguite sul territorio, per garantire il rispetto del decoro urbano.