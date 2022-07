Calcio – L’orlandino Fabrizio Bontempo sbarca a Nola, in Serie D

Prosegue ancora in Serie D la carriera dell’orlandino Fabrizio Bontempo. Il difensore, negli ultimi due anni al Paternò, di cui è stato anche capitano lo scorso anno, ha firmato un annuale con il Nola, compagine campana militante in Serie D.

Dopo un ultimo anno spaziale a Paternò, Bontempo è pronto per una nuova sfida: “È un’emozione essere qui, in questa società storica – ha affermato il nuovo difensore del Nola, classe 1989 – Darò il mio contributo per far sì che si possa realizzare qualcosa di importante. Voglio ringraziare per questa opportunità la società e Giovanni Scarfigli, che è sempre al mio fianco. Ho fatto il girone I per due anni, conosco molto bene il nostro bomber Domenico Maggio. Qualsiasi girone sarà un girone tosto con molti giovani di valore. Noi, sono sicuro, daremo tutto per migliorare il piazzamento dello scorso anno. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni per questa nuova stagione che sta per cominciare”.