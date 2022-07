A causa delle avverse condizioni meteorologiche, previste per la giornata di domani, è stata rinviata la manifestazione “A Tortorici in cammino per la legalità verso l’albero di Falcone” in programma appunto per domani, venerdì 8 luglio alle 17.30

L’evento è stato rimandato al 26 luglio 2022, stessa ora e stesso programma.