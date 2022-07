Porto di Sant’Agata Militello: la ditta pronta ad accelerare i lavori con uomini e mezzi

La ditta “Amec srl”, aggiudicataria dei lavori di realizzazione del porto di Sant’Agata Militello si è detta pronta ad impegnare uomini e mezzi per recuperare il ritardo sulla tabella di marcia.

Questo è emerso nel corso del sopralluogo nel cantiere del porto di Sant’Agata di Militello, svoltosi alla presenza del sindaco Bruno Mancuso del direttore dei lavori Giuseppe Ferraloro, del rup Basilio Sanseverino e di alcuni funzionari regionali.

Com’è noto il primo cittadino, a più riprese, si era detto preoccupato dello stallo per i lavori di questa straordinaria infrastruttura, che, anche per la sua ampiezza, è destinata a segnare in positivo lo sviluppo di Sant’Agata Militello e di tutta l’area dei Nebrodi.

Proprio a margine del sopralluogo la ditta “Amec”, aggiudicataria dell’appalto, si è detta pronta ad impegnare uomini e mezzi adeguati a recuperare il ritardo. ”Apprezziamo la disponibilità e lo sforzo della Amec, ha dichiarato il sindaco Mancuso, in ogni caso adesso vogliamo fatti e non parole.”

Il sopralluogo era atteso già dallo scorso 29 giungo, quando la commissione per il collaudo tecnico ed amministrativo in corso d’opera, presieduta dall’ingegnere Massimo Geraci aveva rilevato un incremento della produzione non sufficiente rispetto alle precedenti visite – l’ultima a febbraio 2022 -. Da tempo, infatti, è stata palesata la necessità di incrementare forza lavoro e mezzi per poter garantire la consegna dei lavori, che vanno a rilento, nel termine ultimo del 15 agosto. Lo scorso 16 giugno, di fronte alla concreta possibilità di non vedere rispettata la scadenza per la consegna alla data prevista, maturata dopo l’ennesima proroga, il comune santagatese aveva diffidato formalmente la ditta esecutrice, paventando la rescissione del contratto per gravi inadempienze.