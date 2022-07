Patti – Lesioni colpose ai danni di un neonato, medico rinviato a giudizio

Citazione diretta a giudizio per un medico ginecologo che era in servizio all’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Dovrà comparire davanti al tribunale di Patti il 24 novembre prossimo. Il medico, difeso dagli avvocati Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, deve rispondere di lesioni colpose, reato che sarebbe stato commesso nel mese di agosto 2021, in danno di un neonato, figlio di una giovane coppia di Rocca di Caprileone.

Il sostituto procuratore della repubblica di Patti Alice Parialò, a seguito delle conclusioni evidenziate dai consulenti incaricati di svolgere gli accertamenti del caso, ha contestato al medico di aver causato al bambino un gravissimo danno cerebrale, per non aver correttamente diagnosticato, in presenza di specifici sintomi, sofferenza fetale, anticipandone la nascita. In giudizio, con ogni probabilità, sarà il confronto tra i consulenti delle parti che determinerà l’esito del processo.



I giovani genitori, rappresentati dall’avvocato Carmelo Portale, hanno sporto querela, riservandosi la costituzione di parte civile per conseguire il risarcimento dei danni subiti. I difensori dell’imputato, gli avvocati Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, si sono detti certi che, nel corso del dibattimento si riuscirà a dimostrare l’infondatezza delle accuse e l’innocenza del loro assistito.