Mistretta, siglato accordo tra Comune e Università di Palermo per i “dottorati comunali”

Il Comune di Mistretta e l’Università degli studi di Palermo hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla concessione di risorse destinate al finanziamento, in via sperimentale, di borse di studio. Lo dice il sindaco amastratino Tatà Sanzarello, con una nota diffusa via social.

“L’accordo con l’Università, senza il quale non sarebbe stato possibile partecipare al bando per il finanziamento di borse di studio “Dottorati Comunali”, parte dall’anno accademico 2022/23 e avrà durata triennale.” aggiunge Sanzarello.

“L’Agenzia della Coesione Territoriale assegnerà 25 mila euro, per ogni anno accademico, all’Università di Palermo che provvederà a redistribuire agli studenti amastratini sotto forma, appunto, di borse di studio, utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi.”