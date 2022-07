Mazzarrà Sant’Andrea: sarà riqualificato il centro urbano e la via Giuseppe Mazzini

Sarà riqualificato e rigenerato il centro urbano di Mazzarrà Sant’Andrea attraverso un intervento che riguarderà in particolare la via Giuseppe Mazzini.

Il comune ha infatti ricevuto un finanziamento di oltre 820 mila euro per la realizzazione dei lavori. L’ente avrà un termine perentorio di 180 giorni per l’espletamento della gara d’appalto e la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

E’ l’ennesimo finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Pietrafitta: “Non posso che ritenermi ancora una volta soddisfatto. Lasciatemi dire che sono felice di poter lavorare per la mia comunità e contribuire a migliorare il nostro paese e la nostra qualità della vita, ha affermato il primo cittadino, la riqualificazione della via Giuseppe Mazzini ci consentirà di riqualificare il centro urbano. Ancora tante novità annunceremo nei prossimi giorni. Successivamente faremo un resoconto di quanto prodotto fino ad oggi per la nostra comunità e di quanto ancora è in itinere”.