Covid -Sicilia, 8.739 i nuovi contagi del giorno. 18 le vittime conteggiate oggi

Resta costante l’incremento di nuovi contagi da covid-19 in Sicilia. Nel bollettino del 07 luglio diramato dal Ministero della Salute la Regione conta 8.739 casi del giorno, a fronte di 30.958 tamponi processati. Soltanto 181 in meno rispetto al dato del 6 luglio.

Cresce di 4 punti percentuali il tasso di positività che si attesta al 28,2%.

L’Isola resta ancora al sesto posto tra le regioni italiane, per nuovi contagi giornalieri. In testa oggi c’è la Lombardia con 13.595 casi.

Sono 18 le vittime conteggiate nel report del 7 luglio, contro le 4 del giorno precedente. Salgono così a 11.267 i decessi in Sicilia. Gli attuali positivi registrano un aumento di 6.895 unità e sono adesso 120.660. I guariti del giorno sono 2.980.

Ancora un contenuto aumento nel numero dei ricoverati nelle reparti ordinari covid dei nosocomi isolani, 946 in tutto, +19 rispetto a mercoledì 6 luglio. Sono 33, invece, le persone in rianimazione, 3 in meno rispetto al dato precedente, con 1 solo nuovo ricovero in 24 ore.

A registrare il numero più alto di casi giornalieri è la provincia di Catania, 2.303, segue Palermo con 2.272. Messina conta 1.404 nuovi positivi, poi ci sono Siracusa con 965 casi e Agrigento con 880. Numeri più bassi nelle altre province della Regione: Ragusa 696 contagi del giorno, Trapani 690, Caltanissetta 470 e in coda Enna con 213.