Tragedia a Sharm El Sheikh: muore bimbo palermitano di 6 anni, grave il padre

Andrea Mirabile, 6 anni, è morto a Sharm El Sheikh mentre il padre, Antonio, sarebbe grave. Da accertare le cause del malore che avrebbe colto tutti e tre i componenti di una famiglia palermitana, composta da madre, padre e figlio, che si trovavano in Egitto a per trascorrervi le ferie in un resort. Una vacanza che si è trasformata in un incubo.

Pare che venerdì 01 luglio scorso i tre abbiano iniziato a star male, con sintomi simili ad una intossicazione alimentare, secondo quanto avrebbe riferito Roberto Manosperti, zio materno del piccolo al giornale Palermo Live.

Le condizioni del bambino, secondo le prime informazioni, sarebbero peggiorate nelle ore successive fino alla morte avvenuta il 2 luglio all’ospedale internazionale di Sharm el Sheikh. I due coniugi sarebbero ancora ricoverati nella struttura. Già a lavoro la Farnesina per riportare la famiglia e la salma di Andrea in Italia al più presto.

Foto dal web