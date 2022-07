Torrenova, oltre un milione e 600 mila euro contro il dissesto idrogeologico in località Canalello-Rocchetta

Il Comune di Torrenova è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € 1.630.000,00, nell’ambito del PO FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.

L’intervento riguarderà il consolidamento di un’area a valle di un insediamento produttivo che consentirà la risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico a vantaggio della strada comunale e dell’autostrada A20 ME-PA in località Canalello – Rocchetta.

“Il finanziamento è frutto, ancora una volta, del grande lavoro svolto negli anni dal nostro Ufficio Tecnico, sotto la guida dell’Ing. Fabio Marino, e della capacità di predisporre e portare avanti progettazioni in grado di avere requisiti e punteggi utili ai fini del finanziamento.” dichiara il sindaco Salvatore Castrovinci “Un ringraziamento va al dott. Maurizio Croce, Delegato alle Funzioni di Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico, e al Presidente Musumeci, quale Commissario di Governo per il Contrasto del dissesto idrogeologico per la Regione Sicilia, per il grande lavoro di coordinamento e di celere espletamento delle procedure di loro competenza che vedranno la realizzazione di importantissimi interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.